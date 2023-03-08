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Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi midir?

02.03.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıbba alternatif olarak geliştirilen bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin uygulamaları uzman bir kişi tarafından ve mutlaka bir doktorun onayı alınarak yapılmalıdır. Alternatif tıp uygulamalarından biri de hipnozdur. Hipnoz ile tedavi yöntemi dünyada birçok ülkede kullanılmaktadır. Yan etkilerinin yanı sıra ciddi ve geri dönülemez etkilere de sebebiyet verme ihtimali nedeniyle oldukça tehlikeli kabul edilen bir uygulamadır. Peki, hipnozla tedavi nedir?

Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi midir?

Alternatif tıp uygulamaları sıklıkla başvurulan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Bu uygulamalardan biri de ülkemizde hala yasal bir düzenlemeye dâhil olmayan ama uzmanlar tarafından uygulanan hipnoz yöntemidir. Dünyada bazı ülkelerde adli olarak da uygulanan hipnoz çok etkili bir uygulama olduğu için aynı zamanda büyük riskler taşıyan bir yöntemdir.

Hipnoz tedavi nedir?

Hipnoz tedavisi bir alternatif tıp yöntemidir. Herhangi bir yaş farkı ayırt etmeksizin farklı psikolojik durumlar, korkular, alışkanlıklar, bağımlılıklar ya da benzeri durumlara karşılık başvurulan bir yöntemdir. Uykusuzluktan öfke problemine birçok şikâyet için uygulanabilir. Halk arasında genel olarak hipnozun kişinin uyutulması olduğu düşünülür. Ancak hipnoz seansında olan bir kişi, kendisine sorulan sorulara yanıt verebilir. Bu durum da kişinin uyuduğunun değil yalnızca bilinçli bir farkındalık ve odaklanma hali olduğunun kanıtıdır.

Hipnoz ile tedavi ne demek?

Psikolojik rahatsızlıklar, kaygılar, vazgeçilemez alışkanlıklar gibi durumlarda uygulanabilen hipnoz tedavisi kişilerin bilinçaltlarında istemeden ya da farkına varmadan yerleşmiş olan her türlü davranış, duygu ya da düşünce bozukluklarına zihinsel açıdan müdahale edilmesi demektir. Bu tedavinin uygulanabileceği birçok durum vardır. Hipnoz tedavisinin kişi için uygun görüldüğü takdirde kullanılabileceği bazı şikayetler ve durumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Obezite, yeme bozuklukları
  • Kontrol edilemez tansiyon
  • Cilt rahatsızlıkları
  • Uykusuzluk
  • Cinsel sıkıntılar
  • Hafızada kayıplar
  • Migren
  • Fobiler

Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi midir?

Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi olarak karşımıza çıkar. Çok sık başvurulmamakla birlikte alternatif tıp uygulamalarından biri kabul edilen hipnoz, bazı kişilere asla uygulanmamaktadır. Bu kişiler özellikle bipolar durumu olan kişiler, şizofren tanısı koyulmuş olanlar ve ileri yaşlardaki kişilerdir. Hipnoz tedavisinin bu kişiler için uygulanamamasının nedeni hipnoz sırasında konsantrasyon gerekliliğidir. Zihinsel ya da psikolojik olarak bu konsantrasyonu sağlamaya uygun olmayan kişilere hipnoz yapılmaz.

Hipnoz tedavi nelere uygulanır?

Hipnoz tedavisi ya da hipnoz terapisi kişilerin yüksek oranda kaygı, stres yaşadığı her türlü durumda kullanılabilir. Uygulama uzman bir kişi tarafından gerekli görüldüğü takdirde yapılmalıdır. Aksi takdirde geri dönülemez yan etkilere sebebiyet verebilir. Uygun ve yatkın olduğu netleşen kişiye hipnoz uygulanabilir. Bu uygulamanın uzman kişi tarafından yapılma kararı alınması dışında yapılacak kişinin onayı da önemlidir. Hasta izin verdiği takdirde şu şikâyetler nedeniyle de hipnoz uygulanabilir:

  • Öfke kontrolü sağlayamama
  • Sürekli endişe hali
  • Uçak korkusu
  • Asansör korkusu
  • İlişkilerde bağlanma korkusu
  • Sigarayı bırakma
  • Kilo verme

Hipnozun uzman kişi tarafından doğru şekilde uygulanması son derece önemlidir. Aksi durumlarda olumsuz durumların ortaya çıkma ihtimali vardır.

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