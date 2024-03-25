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HIV ve HPV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden açıklama geldi

25.03.2024 21:52
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Karabük Üniversitesi ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündem olmuştu. Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan asılsız paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.

HIV ve HPV iddiaları gündem olmuştu! Karabük Üniversitesi'nden açıklama geldi

Karabük Üniversitesindeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu yönündeki iddialarla ilgili Karabük Üniversitesi Rektörlüğü yazılı açıklama yaptı.

"İDDİALAR ASILSIZ VE UYDURMADIR"

Açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak, “23 Mart 2024 tarihli Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi şehrimizdeki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmamaktadır. Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur. Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve dünya çapında öne çıkmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

“Karabük Üniversitesi, Türkiye Yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir üniversite olma başarısı göstermiştir. Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir.

Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimize, devletimize, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları’ gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyurulur.”

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
HIV Karabük Üniversitesi hpv
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