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Hizbullah’ın açıklaması sonrasından ABD’den Lübnan’a uyarı: ‘Yaşanacak yıkım hayal bile edilemez’

04.11.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Hizbullah lideri Nasrallah İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarına ABD’den yanıt gecikmedi. Nasrallah "ABD bedel ödemeli, ABD üslerine saldıracağız" tehdidinde bulunurken ABD bu açıklamaların ardından yaptığı uyarıda “ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir.” ifadelerini kullandı. İşte Lübnan ile ABD arasında yaşanan gerilimin detayları…

Hizbullah’ın açıklaması sonrasından ABD’den Lübnan’a uyarı: ‘Yaşanacak yıkım hayal bile edilemez’

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir."

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.

Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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