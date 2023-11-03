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Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit: Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur

03.11.2023 23:06 | Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık" diyen Nasrallah'ı tehdit eden Netanyahu, "Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum. Bizi test etmeyin. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit: Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur

Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamaları dünyada yankı bulurken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da karşılık geldi. Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında "Bizi test etmeyin" dedi.

"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum." diyen Netanyahu, "Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ ATEŞKESİ REDDEDİYORUZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.

NASRALLAH'TAN 'LÜBNAN CEPHESİ TÜM İHTİMALLERE AÇIK' MESAJI

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

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"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu. (AA)

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