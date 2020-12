Hızını alamayan Disney’den Moana, Cars ve Princess and the Frog kararı

Disney, geçtiğimiz gün gerçekleşen Disney Investor Day ile gelecek yıllardaki projelerini duyurdu. Bunların arasında en çok dikkat çeken Star Wars ve Marvel evreni yapımlarıydı. Ancak, animasyon yapımlara her zaman özel ilgili gösteren Disney, Moana, Cars ve Princess and the Frog’la ilgili yeni kararını açıkladı.

CARS 2022’DE

Sevilen animasyon Moana’nın dizisi için hazırlıklara başladığını belirten Disney, Moana: The Series adlı yeni projenin 2023 yılında yayınlanacağını söyledi. Disney Animation’ın ilk orijinal dizisi Baymax, tıbbi robot Big Hero 6 filminin sonrasında takip edecek. Filmin 2021 sonbaharında prömiyeri yapılacak.

Konuşan hayvanların hikayesine dayanan Zootopia Plus 2022'nin başlarında yayınlanacak. Sevilen animasyon Princess and the Frog'un kadın kahramanına dayanan Tiana da 2022 için planlandı. Pixar’ın Cars serisine dayanan bir başka dizisi ise 2022 yılının sonbahar aylarında yayında olacak.