Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncusu Idris Elba, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYLA DUYURDU

Ünlü oyuncu Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bu sabah Covid 19 için pozitif test yaptım. Şu ana kadar hiçbir semptomum yok, ancak virüse olası maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole oldum. Evde kalın ve pragmatik olun. Seni nasıl yaptığım konusunda güncel tutacağım" dedi.

İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

IDRIS ELBA KİMDİR?

Idrissa Akuna Elba, 6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ’dir. İlkokul eğitimine Caning Town’da bir okulda başlamıştır ve oyunculuk hayatına ise bu okulda merak sarmıştır. Aynı zamanda genç yaşlarında barlarda DJ’lik yapmıştır. “DJ Big Driis” takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.