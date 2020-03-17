Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncusu Idris Elba, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.
Ünlü oyuncu Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bu sabah Covid 19 için pozitif test yaptım. Şu ana kadar hiçbir semptomum yok, ancak virüse olası maruz kaldığımı öğrendiğimden beri izole oldum. Evde kalın ve pragmatik olun. Seni nasıl yaptığım konusunda güncel tutacağım" dedi.
İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu.
Idrissa Akuna Elba, 6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ’dir. İlkokul eğitimine Caning Town’da bir okulda başlamıştır ve oyunculuk hayatına ise bu okulda merak sarmıştır. Aynı zamanda genç yaşlarında barlarda DJ’lik yapmıştır. “DJ Big Driis” takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.
Henüz 20 yaşlarındayken İngiliz ve Amerikan filmlerinde yer almaya başlayan Idris Elba, “The Wire” dizisindeki uyuşturucu baronu rolü “Stringer” ve “Luther” dizisindeki “John Luther” karakteri ile büyük bir ün kazanmıştır. Daha sonra “American Gangster”, “Mandela: Özgürlüge Giden Uzun Yol”, “The Losers”, “Thor”, “Prometheus” ve “Pacific Rim” gibi büyük yapımlarda yer almıştır.
2015 yapımı “Beasts of No Nation” filmindeki “Commandant” rolü ile 73. Altın Küre Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 69. BAFTA Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere birçok adaylık elde etmiştir. Bir yıl sonra “Star Trek Sonsuzluk”, “Thor: Ragnarök” gibi filmlerde yer almıştır.
Idris Elba son olarak ise 13 Temmuz 2019 tarihinde yayına giren “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw” filminde “Brixton Lore” karakterine hayat vermiştir.
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