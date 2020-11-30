Hızlı ve Öfkeli zirvede değil! En etkileyici takip sahnelerine sahip filmler belli oldu

Yapılan yeni bir araştırma, en etkileyici araba takip sahnelerinin olduğu filmleri belirledi. Beklenildiği üzere listenin zirvesinde Hızlı ve Öfkeli serisinden bir film bulunmuyor.

Money.co.uk, insanların kalp atış hızındaki değişikliklerin takip edildiği bir araştırma sonucu, en etkileyici aksiyon sahnelerine sahip filmleri belirledi.

Araştırma kapsamında, Reddit, IMDB, Rotten Tomatoes ve eleştirmen yorumlarına bakılarak belirlenen filmler, 100 katılımcıya izlettirildi.

Gönüllülerin göğüslerine kalp ritimlerini takip eden cihazlar yerleştiren araştırmacılar, filmin tamamını izleyen katılımcıların aksiyon sahnelerindeki kalp ritimlerini ölçtü.

HIZLI VE ÖFKELİ ZİRVEDE DEĞİL

Yapılan araştırma sonucunda 20 filmlik bir liste oluşturuldu.

Listenin ilk sırasında yönetmenliğini George Miller'ın üstlendiği, başrollerinde Tom Hardy ve Charlize Theron'un rol aldığı 2015 yapımı "Mad Max: Fury Road", kalp atış hızını yüzde 33 artırarak en etkileyici araba takip sahnesine sahip film oldu.

Listenin ikinci sırasında ise Justin Lin'in yönettiği, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson ve Jordana Brewster'in rol aldığı "Hızlı ve Öfkeli 6" yer aldı. Film kalp atış hızını yüzde 31 artırdı.