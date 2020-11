Hızlı ve Öfkeli zirvede değil! En etkileyici takip sahnelerine sahip filmler belli oldu

20 filmin yer aldığı listede "Hızlı ve Öfkeli" serisinden beş film bulunuyor.

Listenin tamamı şöyle:

1- Mad Max: Fury Road - yüzde 33

2- Fast & Furious 6 - yüzde 31

3- Furious 7 - yüzde 30

4- Ronin - yüzde 28

5- Baby Driver - yüzde 25

6- The Fast & The Furious (2001) - yüzde 22

7- Quantum of Solace - yüzde 20

8- The Bourne Supremacy - yüzde 19

9- The French Connection - yüzde 19

10- Batman: The Dark Knight - yüzde 17

11- Terminator 2: Judgment Day - yüzde 16

12- The Bourne Identity - yüzde 16

13- Mad Max 2: The Road Warrior - yüzde 16

14- The Raid 2 - yüzde 14

15- Fast Five - yüzde 13

16- The Matrix Reloaded - yüzde 13

17- Need for Speed - yüzde 13

18- Deathproof - yüzde 11

19- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - yüzde 11

20- Gone in 60 Seconds - yüzde 9

(Cumhuriyet)