Hollandalı akrobasi pilotunun uçuş sırasında kokpit camı parçalandı! Havadayken zorlu anlar yaşadı... Güçlükle inişi gerçekleştirdi

Hollandalı akrobasi pilotu X (eski adıyla Twitter) platformundan yaptığı paylaşımında kokpiti saran saydam yapının parçalanmasıyla yaşadığı zorlu deneyimi, "Birkaç yıl önce, o günkü ikinci akrobasi eğitim uçuşumda, çok sıcak bir yaz gününde, uçurduğum Extra 330LX'in kanopisi uçuş sırasında açıldı ve paramparça oldu. Videodan da görebileceğiniz gibi, kalkıştan önce doğru bir görsel kontrol yapsaydım kaçınılabilecek zorlu bir deneyimdi. Kanopi kilitleme pimi hiçbir zaman kilitli konuma gelmemişti ve kontrollerim sırasında bunu fark edemedim. Ayrıca, COVID'den kurtulduktan hemen sonra, vücudumun tamamen güç kazanmasına yetecek kadar zaman tanımadan eğitim kampına gitme hatasını da yaptım. Ayrıca herhangi bir göz koruması olmadan uçmak, uçuşu olduğundan daha da zorlu hale getirdi. Uçuş, gürültü, nefes alma güçlükleri ve görüş mesafesinin azalmasıyla dolu, üzücü bir deneyimdi. Görüşümü tamamen toparlamam neredeyse 28 saatimi aldı" notuyla anlattı.

Videoyu paylaşmaya karar vermenin kendisi için zor bir süreç olduğunu belirten pilot, "Aerodinamik olarak bazı büfe ve kontrol edilebilirlik zorlukları yaşadım. Muhtemelen en zor kısım gücü içeride tutmak, böylece görüşümü ve nefesimi kinetik enerjiyle değiştirmekti. Her ne kadar gürültüden dolayı koçumun radyoda ne dediğini duymak zor olsa da, yüksek ve net bir şekilde şunu duydum: 'Uçmaya devam edin.' Eğer bunu izleyen bir pilotsanız, umarım hikayem öğretici bir hikaye olur ve hatalarımdan ders çıkarırsınız. Bu video görüntüsünü paylaşmam bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Zayıf yönlerimi hepinizin görmesi için ortaya koymak kolay değil. Ancak eksikliklerimiz ve bu süreçte öğrendiğimiz dersler konusunda şeffaf olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Tüm pilot arkadaşlarıma güvenli uçuşlar diliyorum" dedi.

Nefesleri kesen o anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. O anlara binlerce yorum ve beğeni geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle beklenmedik bir durumda sakin kalabildiğin için iyi iş çıkardın. Bunu büyük bir ustalıkla hallettin" yorumunu ekledi.