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Honduras’ta kadın hapishanesinde isyan çıktı! Dumanlar çevreyi kapladı, olağanüstü hal ilan edildi: 41 ölü, onlarca yaralı

21.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın başkenti Tegusigalpa yakınlarındaki Tamara kentinde bulunan Centro Femenino de Adaptacin Social (CEFAS) adlı kadın hapishanesinde isyan çıktı. Kadınlar hapishanesinde çıkan isyanda ilk belirlemelere göre çatışmada 41 kadın mahkum hayatını kaybetti. Mahkumların cansız bedenleri yangında küle dönerken hapishanenin dışında acılı aileler yakınlarından bir haber alabilmek için gözyaşlarıyla beklediler.

Honduras’ta kadın hapishanesinde isyan çıktı! Dumanlar çevreyi kapladı, olağanüstü hal ilan edildi: 41 ölü, onlarca yaralı

Honduras gazetesi La Prensa'ya göre, başkent Tegucigalpa'ya bağlı Tamara kasabasındaki kadınlar cezaevinde isyan çıktı. Honduras Güvenlik Bakanı Yulissa Villanueva yaptığı açıklamada, çıkan isyanda 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olaylarda 25 kadın yakılarak, 16 kadın ise silahla öldürüldü.Hapishanedeki isyanın ardından olağanüstü hal ilan edilirken, bazı mahkumların yaralı olarak tahliye edildi. İsyan sırasında hapishanede yangın çıktığı görüldü.

ÇETE MENSUBU OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

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Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etti.
Honduras basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden mahkumlarının çoğunun cansız bedenlerinin yanmış halde bulunduğu aktarılarak, saldırganların 18 adlı çetenin mensupları oldukları iddia edildi.

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Mahkum yakınları olay sonrası bilgi almak için cezaevine akın ederken, yetkililer hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“EN SERT MÜDAHALE EMRİNİ VERDİM”

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Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde "acil durum" ilan edildiğini belirterek, "Tamara kadın hapishanesine en sert şekilde müdahale emrini verdim. Bu cezaevindeki eylemlere ve başıboşluğa müsamaha göstermeyeceğiz. İtfaiye, polis ve asker eşliğinde en hızlı şekilde duruma el konuluyor." ifadesini kullandı.

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Honduras’ta 2019 yılında yaşanan hapishane kavgasında 18 mahkum ölmüş, 2012’de meydana gelen hapishane yangınında ise 350’den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Honduras hapishane

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