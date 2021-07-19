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Honor Magic 3 ailesi 4 modelden oluşacak

19.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken saatlerde yayınlanan bir tweet’e göre Magic3 ailesi dört modelden oluşacak. Bu modeller, Huawei Mate 40’a benzeyen Magic3 SE , Mate 40 Pro’ya benzeyen Magic3, Magic3 Pro ve Magic3 Pro+.

Honor Magic 3 ailesi 4 modelden oluşacak

Şu anda bu dört cihazın özelliklerini bilmiyoruz, ancak Honor Magic3 SE’de Snapdragon 888 Plus işlemci değil, daha az güçlü bir Snapdragon yonga seti veya MediaTek’ten bir işlemci bulunma olasılığı var.

Honor Magic 3 serisi 12 Ağustos’ta global bir etkinlikte duyuracağını doğruladı. Global etkinlikte dört modelin de duyurulacağını bilmiyoruz. Ayrıca bazı modellerin belirli pazarlara özel olma olasılığını da göz ardı edemeyiz.

Daha önce gelen bilgilere” göre temel modelde “6.76 inçlik bir OLED şelale ekrana sahip olduğunu iddia edilmişti. Ekranda hap şeklinde bir kesim yer alacak ve bu da ön tarafa bakan çift kamera ile donatılacağını gösteriyor. Ekranın 2772 x 1344 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Snapdragon 888 SoC’nin hız aşırtmalı versiyonu olan Snapdragon 888 Plus yonga setine sahip ilk akıllı telefonlardan biri olabilir . Honor Magic 3 serisindeki standart model 66W şarj cihazı ile gelebilirken, daha yüksek model 100W şarj cihazı ve 50W kablosuz şarj cihazı ile donatılabilir.”  Bakalım seri beklenenleri karşılayabilecek mi.

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