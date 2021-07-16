Honor Magic3 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Honor Magic3 serisinin tanıtım tarihi için bazı söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Yeni akıllı telefon serisinin 12 Ağustos'ta küresel bir lansman etkinliğinde duyurulacağı iddia edilmişti. Yakın zamanda Huawei ile yollarını ayıran ve Google Play Servisleri desteği kazanan Honor, iddia edilen tanıtım tarihini onayladı.

İŞTE HONOR MAGIC3 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Buna göre Honor Magic3 serisi, 12 Ağustos'ta tanıtılacak. Honor'un paylaştığı tanıtım görselinde ise büyük bir kamera lensi görünüyor. Buradan akıllı telefon serisinin gelişmiş kamera özelliklerine sahip olacağını çıkartabiliriz.

HONOR MAGIC3 SERİSİ TELEFONLAR NELER SUNACAK?

Ancak Honor Magic3 serisi hakkında bir şeyler söylemek için henüz erken. Yine de telefonların Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile geleceği konuşuluyor.

Belki serideki bir veya birden fazla telefon, bu işlemci ile gelebilir. Yine de tüm bunların doğru olup olmadığını 12 Ağustos günü öğreneceğiz.

