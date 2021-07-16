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Honor Magic3 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

16.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei ile yakın zamanda yollarını ayıran Honor, Magic3 serisi için tanıtım tarihini doğruladı. Buna göre Magic3 serisinin tanıtımına fazla bir vakit kalmadı.

Honor Magic3 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Honor Magic3 serisinin tanıtım tarihi için bazı söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Yeni akıllı telefon serisinin 12 Ağustos'ta küresel bir lansman etkinliğinde duyurulacağı iddia edilmişti. Yakın zamanda Huawei ile yollarını ayıran ve Google Play Servisleri desteği kazanan Honor, iddia edilen tanıtım tarihini onayladı.

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İŞTE HONOR MAGIC3 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Buna göre Honor Magic3 serisi, 12 Ağustos'ta tanıtılacak. Honor'un paylaştığı tanıtım görselinde ise büyük bir kamera lensi görünüyor. Buradan akıllı telefon serisinin gelişmiş kamera özelliklerine sahip olacağını çıkartabiliriz.

Honor Magic3 serisi

HONOR MAGIC3 SERİSİ TELEFONLAR NELER SUNACAK?

Ancak Honor Magic3 serisi hakkında bir şeyler söylemek için henüz erken. Yine de telefonların Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile geleceği konuşuluyor.

Honor Magic 3'e Snapdragon 888 Plus desteğiHonor Magic 3'e Snapdragon 888 Plus desteği

Belki serideki bir veya birden fazla telefon, bu işlemci ile gelebilir. Yine de tüm bunların doğru olup olmadığını 12 Ağustos günü öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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