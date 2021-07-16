Honor Magic Fold beklentileri karşılayacak

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Honor, kısa süre önce katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

HONOR MAGIC FOLD NASIL OLACAK?

Magic Fold ismini kullanacağı iddia edilen modelin ekran boyutları da netleşti. Aktarılanlara göre Honor ilk katlanabilir ekranlı modeli için Çin’in önde gelen OLED panel üreticisi BOE ile iş birliğine gitti. BOE’ye yakın kaynaklardan sızdırılan haberlere göre ise Magic Fold 8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefon katlandığında ise ortaya 6.5 inçlik ikinci bir ekran çıkacak.

Dışa doğru katlanan bir yapıyla gelecek olan Magic Fold, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Telefonun ilk etapta Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Muhtemelen sonrasında Asya ve Avrupa pazarında da raflardaki yerini alacaktır. Bekleyip göreceğiz.

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