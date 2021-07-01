Honor Magic 3'e Snapdragon 888 Plus desteği

Honor Ürün Grubu Başkanı Fang Fei, yeni yonga setinin yaklaşmakta olan Honor Magic 3 serisinde görüneceğini söyledi. Fei, başarıları sayesinde Honor’un yeni seriyle “en talepkar kullanıcıların bile ihtiyaçlarını karşılayacak bir mobil deneyim” yaratmasına olanak sağlayacağını belirtti.

HONOR İÇİN BÜYÜK HAMLE

Şirket, ABD şirketleriyle olan ilişkisini sürdürmek için Huawei’den ayrılmıştı. Bu duyuru bağımsız bir marka olan Honor için büyük bir hamle. Üretici, artık Snapdragon 888 Plus gibi Amerikan IP ürünlerine sahip ürünleri kullanabiliyor.

Ayrıca Honor Magic 3 serisi Google Mobil Hizmetleri ile birlikte gelecek. Yaklaşan Honor Magic 3 serisi özellikleriyle fark yaratacak. Zaten şiddetli bir mücadeleye sahne olan yüksek performanslı akıllı telefon pazarına daha fazla rekabet gelecek diyebiliriz. Honor şu ana kadar tek başına ilerlemede oldukça emin adımlar attı. Magic 3 serisinden sonra şirketten beklentiler daha da artacak.

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