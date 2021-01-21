Honor V40 için Google Play sürprizi

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlarda artık Google servisleri yer almıyor. Geçtiğimiz yılın hemen başlarında ABD hükümeti Huawei’yi kara listeye dahil etmiş ve ticaret yasağı getirmişti. Bu bağlamda Google da kendi imzasını taşıyan mobil uygulamaları Huawei cihazlarından çekti.

Huawei için ön görülen bu yasak doğal olarak Honor’ı da etkiledi. Çünkü Honor, Huawei’nin yan kuruluşlarından biriydi. Fakat Huawei zor durumda kalınca Honor’ı elden çıkarmak zorunda kaldı.

GOOGLE LİSANSI İÇİN Mİ ERTELENDİ?

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Honor yeni amiral gemisi modeli için geri sayıma geçmiş durumda. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Honor yeni modelini 22 Ocak’ta tanıtacak. Fakat ilk duyurulan tarih 18 Ocak’tı. Bu 4 günlük ertelemenin sebebinin Google lisansı olduğu iddia edildi.

Malum kısa bir süre önce Huawei, Honor markasını Çinli bir konsorsiyuma satmıştı. Honor, Huawei’nin elinden çıkınca Google tarafından banlanması için de bir sebep kalmadı. Bu doğrultuda Honor’ın tekrardan Google lisansı alması bekleniyor. Peki bu lisans ne zaman alınacak?