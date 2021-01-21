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Honor V40 için Google Play sürprizi

21.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Honor V40 için Google Play sürprizi

Honor’ın yeni amiral gemisi modeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Görünen o ki Honor V40 Google Play ile birlikte gelebilir. İşte detaylar.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlarda artık Google servisleri yer almıyor. Geçtiğimiz yılın hemen başlarında ABD hükümeti Huawei’yi kara listeye dahil etmiş ve ticaret yasağı getirmişti. Bu bağlamda Google da kendi imzasını taşıyan mobil uygulamaları Huawei cihazlarından çekti.

Huawei için ön görülen bu yasak doğal olarak Honor’ı da etkiledi. Çünkü Honor, Huawei’nin yan kuruluşlarından biriydi. Fakat Huawei zor durumda kalınca Honor’ı elden çıkarmak zorunda kaldı.

GOOGLE LİSANSI İÇİN Mİ ERTELENDİ?

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Honor yeni amiral gemisi modeli için geri sayıma geçmiş durumda. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Honor yeni modelini 22 Ocak’ta tanıtacak. Fakat ilk duyurulan tarih 18 Ocak’tı. Bu 4 günlük ertelemenin sebebinin Google lisansı olduğu iddia edildi.

Malum kısa bir süre önce Huawei, Honor markasını Çinli bir konsorsiyuma satmıştı. Honor, Huawei’nin elinden çıkınca Google tarafından banlanması için de bir sebep kalmadı. Bu doğrultuda Honor’ın tekrardan Google lisansı alması bekleniyor. Peki bu lisans ne zaman alınacak?

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Son iddialara göre Honor 22 Ocak’ta tanıtacağı yeni V40 modelinde Google servislerine de yer verecek. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa muhtemelen Honor cihazları tekrardan Google servislerine kavuşacaktır.

İşte Çin aşısı Coronavac yan etkileri!

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