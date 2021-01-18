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Honor V40 5G tanıtım öncesi videoda yakalandı!

18.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Honor V40 5G tanıtım öncesi videoda yakalandı!

Honor V40 5G amiral gemisi akıllı telefon için yeni bir sızıntı yapıldı. Honor'ın yeni akıllı telefonu, tanıtım öncesi sızdırılan bir videoda görüntülendi.

Honor V40 5G için nefesler tutulmuştu. Zira firma, akıllı telefonun tanıtımını 18 Ocak'ta yapmayı planlıyordu. Ancak planlarda değişiklik oldu. Honor, bazı yer ve ekipman sorunlarını gerekçe göstererek Honor V40 5G'yi tanıtacağı etkinliği 22 Ocak tarihine aldı. Bu erteleme kararı takipçileri üzse de sızıntıların işleyiş hızını etkilemedi. Şimdi ise o sızıntılardan biri Honor V40 5G'yi neredeyse tüm detaylarıyla gözler önüne serdi; Hem de bir video ile.

HONOR V40 5G NASIL GÖRÜNÜYOR?

Honor V40 5G için yapılan videolu sızıntıda, telefonun arka tarafı detaylı bir şekilde gösteriliyor. Arka kamera kurulumunda cihazın 4 farklı kamera ile geleceği görülüyor. Bunun dışında sarı rengin de Honor V40 5G'nin renk seçeneklerinden biri olacağı anlaşılıyor. Son olarak, yapılan sızıntının Honor'ın paylaştığı resmi poster ile de uyumlu olduğunu belirtelim.

Honor V40 5G

HONOR V40 5G'NİN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Honor V40 5G'nin özellikleri için daha önceki sızıntılara bakmak gerek. Bu sızıntılara göre telefon MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisi, çift ön kamera kurulumu ve kavisli ekran gibi detaylara sahip olacak. Söz konusu videoda da görünen dörtlü arka kamera kurulumunun ise 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro sensör + 2 MP lazer odak sensöründen oluşması bekleniyor. Telefona dair tüm detayları ise 22 Ocak'taki tanıtımda öğreneceğiz.

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