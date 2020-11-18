Honor V40’ın ayrıntıları ortaya çıktı

Son zamanlarda, Honor V40 serisi ve Nova 8 serisi için bir dizi arka kamera tasarımı ortaya çıkmıştı. Bugün sızdırılan görsellerden de görebileceğimiz gibi, iki akıllı telefonun arka tasarımı, gimbal ana kamera ve çoklu yardımcı lenslerin tasarım stilini benimseyecek. Dizilimler temelde her iki telefon için de aynı olacak. Bununla birlikte, göze çarpan bir fark var. V40 dikdörtgen bir kamera tasarımı kullanacak. NOVA 8 ise yuvarlatılmış bir dikdörtgen tasarım ile gelecek.

HONOR'IN YENİ TELEFONLARI ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

İddialara göre Honor V40’ın arkasındaki lens tasarımı artık Honor V30 serisinin matris üç kameralı tasarımını benimsemiyor. Bunun yerine, VIVO X50 Pro’ya benzer bir gimbal kamera modülü tasarımıyla birlikte gelecek.

Telefonun ön tarafına bir göz atalım. Daha önce Honor V40 Pro’nun ön yüzünün şelale ekranına yakın kavisli bir ekran tasarımına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Temel parametre yapılandırmasında, V40 serisinin üst düzey sürümü olan Plus modelinin, Mate 40 Pro’nun aynı Kirin 9000 yongasıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Mate 40 Pro’nun 66W süper hızlı şarjını V40’ın da desteklemesi bekleniyor.