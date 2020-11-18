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Honor V40’ın ayrıntıları ortaya çıktı

18.11.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Honor V40’ın ayrıntıları ortaya çıktı

Honor V40 ve Huawei Nova 8 modellerine ilişkin ilk bilgiler geldi. Huawei bu iki modelinde de aynı kamera tasarımını kullanacak gibi görünüyor.

Son zamanlarda, Honor V40 serisi ve Nova 8 serisi için bir dizi arka kamera tasarımı ortaya çıkmıştı. Bugün sızdırılan görsellerden de görebileceğimiz gibi, iki akıllı telefonun arka tasarımı, gimbal ana kamera ve çoklu yardımcı lenslerin tasarım stilini benimseyecek. Dizilimler temelde her iki telefon için de aynı olacak. Bununla birlikte, göze çarpan bir fark var. V40 dikdörtgen bir kamera tasarımı kullanacak. NOVA 8 ise yuvarlatılmış bir dikdörtgen tasarım ile gelecek.

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İddialara göre Honor V40’ın arkasındaki lens tasarımı artık Honor V30 serisinin matris üç kameralı tasarımını benimsemiyor. Bunun yerine, VIVO X50 Pro’ya benzer bir gimbal kamera modülü tasarımıyla birlikte gelecek.

Telefonun ön tarafına bir göz atalım. Daha önce Honor V40 Pro’nun ön yüzünün şelale ekranına yakın kavisli bir ekran tasarımına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Temel parametre yapılandırmasında, V40 serisinin üst düzey sürümü olan Plus modelinin, Mate 40 Pro’nun aynı Kirin 9000 yongasıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Mate 40 Pro’nun 66W süper hızlı şarjını V40’ın da desteklemesi bekleniyor.

Ana kamera RYYB 50MP CMOS’u kullanacak. Ön tarafta, V30 serisinin benzer çift kameralı selfie tasarımını kullanabilir.

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Ayrıca, bu yılki Nova 8’in işlemci konfigürasyonu açısından Honor V40 serisi ile tutarlı olacağını düşünüyoruz. V40 ve Huawei Nova 8’in bu yıl Aralık ayında piyasaya çıkması muhtemel görünüyor. Fiyatlarının ise 450 dolar olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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