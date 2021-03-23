Honor V40 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor hatırlarsanız Huawei ile yollarını ayırıp bağımsız bir şirket haline geldikten sonra ilk olarak Honor V40 5G'yi tanıtmıştı. Honor V40 5G, MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisinden gücünü alan ve amiral gemisi sınıfında yer almayı hak eden bir telefondu. Çinli akıllı telefon şirketi, şimdi ise Honor V40'a tabiri caizse kardeş getirdi ve Honor V40 Lite'ı tanıttı.
Honor V40 Lite'ın özellikleri arasında 6,57 inçlik Full HD+ 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, nokta çentiğinde 32 MP'lik selfie kamerasına da yer veriyor. Ekranın altında ise telefonun parmak izi okuyucusu var. MediaTek Dimensity 800U'dan gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800 mAh'lik bir pil ile gelen Honor V40 Lite, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 ile geliyor.
Honor V40'ın arka tarafında, bize Honor V40'ı anımsatan bir kamera adacığı var. Bu adacıkta 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.
Honor V40 Lite'ın fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 460 dolar olarak açıklandı. Telefonun 256 GB'lık dahili depolama alanına sahip modeli yaklaşık 506 dolardan satışa sunulacak. Akıllı telefon önümüzdeki günlerde Çin'de satılmaya başlanacak. Honor ayrıca, Honor V40 Lite ile birlikte 10.1 inç IPS LCD ekrana sahip Honor Tab 7 adında bir tablet de duyurdu. 4GB RAM ve Helio P22T işlemci ile gelen tabletin fiyatı yaklaşık 215 dolardan başlıyor.
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