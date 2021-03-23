Honor V40 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor hatırlarsanız Huawei ile yollarını ayırıp bağımsız bir şirket haline geldikten sonra ilk olarak Honor V40 5G'yi tanıtmıştı. Honor V40 5G, MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisinden gücünü alan ve amiral gemisi sınıfında yer almayı hak eden bir telefondu. Çinli akıllı telefon şirketi, şimdi ise Honor V40'a tabiri caizse kardeş getirdi ve Honor V40 Lite'ı tanıttı.

KARŞINIZDA HONOR V40 LİTE'IN ÖZELLİKLERİ

Honor V40 Lite'ın özellikleri arasında 6,57 inçlik Full HD+ 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, nokta çentiğinde 32 MP'lik selfie kamerasına da yer veriyor. Ekranın altında ise telefonun parmak izi okuyucusu var. MediaTek Dimensity 800U'dan gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800 mAh'lik bir pil ile gelen Honor V40 Lite, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 ile geliyor.

Honor V40'ın arka tarafında, bize Honor V40'ı anımsatan bir kamera adacığı var. Bu adacıkta 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.