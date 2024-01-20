Horlama sesinden rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü! Burun ameliyatı masraflarını karşılamayı bile teklif etmişti

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine yakın olan Hatboro bölgesinde 55 yaşındaki Christopher James Casey, horlamayla ilgili bir tartışmanın ölümcül bir hal alması üzerine 62 yaşındaki komşusu Robert Wallace'ı bıçakladı. İki komşu arasındaki yaralanmayla sonuçlanan tartışmanın ardından Casey tutuklandı.

18 AY BOYUNCA TARTIŞMIŞLAR

Mahkemede Casey, iki konutun duvarının ortak olduğunu ve Wallace'in yüksek sesle horladığını söyleyerek aralarında 18 aydır devam eden kişisel bir tartışmadan söz etti. Olay gününde Casey, yaklaşık 20 dakika boyunca pencereden konuştuktan sonra Wallece'e horlamasına yardımcı olmak için burun ameliyatı masraflarını karşılamayı teklif ettiğini dile getirdi.

Wallece'in kendisine saldırdığını söyleyen Casey, kendisini savunduğunu belirtti. Mahkeme belgelerinde Casey'in askeri tarzda bir bıçakla Wallace'ı göğsünden birkaç kez bıçakladığı yer aldı. Savcılar, Casey'nin üçüncü derece cinayet, kasten adam öldürme ve suç aletlerini bulundurmayla suçlandığını söyledi. 29 Ocak'ta ön duruşma için mahkemeye çıkması planlanıyor.