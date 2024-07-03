Hostes sevgilisine evlenme teklifi etmek için gizlice uçağa bindi! O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı

İngiltere'nin Bristol şehrinden İspanya'nın Menorca şehrinde giden bir uçuş romantik anlara sahne oldu. Yolcular arasında bulunan George West isimli adam uçuş görevlisi olarak çalışan 10 yıllık kız arkadaşı Stephanie Perret'e havada evlilik teklifi etti.

Stephanie'nin "Evet" demesinin ardından uçaktaki yolcular sevinç çığlıkları atıp alkışladılar ve ikili birbirlerine sarıldılar. O anlar diğer yolcular tarafından kaydedildi.

Hayatının en değişik uçuşunu yaşadığını dile getiren West, "Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir uçuş. George'u gördüğümde, iki kere bakmak zorunda kaldım ve işte olması gerekirken benim uçuşumda ne işi var diye düşündüm! Diz çöktüğünde, buna inanamadım. Evlenmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.