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    4. Hostesin hareketi sosyal medyada gündem oldu! Bagaj kapaklarını bacaklarıyla kapattı... O anlara yorum yağdı

    Hostesin hareketi sosyal medyada gündem oldu! Bagaj kapaklarını bacaklarıyla kapattı... O anlara yorum yağdı

    16.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir hostesin görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde hostesin kabin bagajlarının bulunduğu bölmelerin kapaklarını bacaklarıyla kapattığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir hostesin uçağın koltuklarını tutarak amuda kalktığı ve bagaj kapaklarının bulunduğu bölmelerin kapaklarını bacaklarıyla kapattığı anlar gündem oldu.

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    Görüntülere kullanıcılar tarafından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlgi çekmek için ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise daha esprili bir dille, "Seninki geliyor doğal davran" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Hostes
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