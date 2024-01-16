Hostesin hareketi sosyal medyada gündem oldu! Bagaj kapaklarını bacaklarıyla kapattı... O anlara yorum yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir hostesin uçağın koltuklarını tutarak amuda kalktığı ve bagaj kapaklarının bulunduğu bölmelerin kapaklarını bacaklarıyla kapattığı anlar gündem oldu.

Görüntülere kullanıcılar tarafından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlgi çekmek için ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise daha esprili bir dille, "Seninki geliyor doğal davran" yorumunu ekledi.







