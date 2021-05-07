HTC VR ailesini genişletiyor

HTC, çıkan haberlere göre 11 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan ViveCon 2021 konferansında iki Vive sanal gerçeklik başlığını tanıtmayı planlıyor. Orijinal Vive ve Vive Pro daha çok oyunla ilişkilendirilirken, üst düzey Vive Pro 2 ve Vive Focus 3 Business Edition’ın kurumsal sektöre yönelik olacağı bildiriliyor.

Her iki modelin de hiçbir özelliği veya görüntüsü ortaya çıkmadı, bu nedenle her ikisinin de PC bağlantısı gerektirip gerektirmeyeceği veya Oculus Quest 2 gibi bağımsız, kablosuz bir tasarıma sahip olup olmayacağı net olarak belli değil. Yine de bu ürünler dikkat çekici olabilir. 11 Mayıs’ta HTC’nin VR konferansında, çok daha fazlasını öğreneceğiz.

Açıklanan cihazlardan biri Vive Focus 3 Business Edition adında yeni bir bağımsız cihaz olurken, diğeri muhtemelen Vive Pro 2 olacak. Sosyal medyada bazı donanım fotoğrafları şimdiden görüldü. Bir görüntü, HTC’nin “Sanal gerçeklikte çalışmaya hazır mısınız?” sloganına sahip, dışa bakan izleme kameraları olan siyah bir cihazı ortaya çıkardı.