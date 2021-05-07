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HTC VR ailesini genişletiyor

07.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HTC bugünlerde çok az sayıda akıllı telefon üretiyor olabilir, ancak Tayvanlı şirket hala VR departmanı ile güçlü olmaya devam ediyor. Şirket 11-12 Mayıs’ta Vivecon etkinliğini düzenleyecek ve etkinlikte iki yeni VR başlığı görmeyi umuyoruz.

HTC VR ailesini genişletiyor

HTC, çıkan haberlere göre 11 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan ViveCon 2021 konferansında iki Vive sanal gerçeklik başlığını tanıtmayı planlıyor. Orijinal Vive ve Vive Pro daha çok oyunla ilişkilendirilirken, üst düzey Vive Pro 2 ve Vive Focus 3 Business Edition’ın kurumsal sektöre yönelik olacağı bildiriliyor.

Her iki modelin de hiçbir özelliği veya görüntüsü ortaya çıkmadı, bu nedenle her ikisinin de PC bağlantısı gerektirip gerektirmeyeceği veya Oculus Quest 2 gibi bağımsız, kablosuz bir tasarıma sahip olup olmayacağı net olarak belli değil. Yine de bu ürünler dikkat çekici olabilir. 11 Mayıs’ta HTC’nin VR konferansında, çok daha fazlasını öğreneceğiz.

Açıklanan cihazlardan biri Vive Focus 3 Business Edition adında yeni bir bağımsız cihaz olurken, diğeri muhtemelen Vive Pro 2 olacak. Sosyal medyada bazı donanım fotoğrafları şimdiden görüldü. Bir görüntü, HTC’nin “Sanal gerçeklikte çalışmaya hazır mısınız?” sloganına sahip, dışa bakan izleme kameraları olan siyah bir cihazı ortaya çıkardı.

FİYATLARI SIZDIRILDI

Cihazla ilgili ayrıntılar olmayabilir, ancak açıkça bir kurumsal cihaz bekleyebilirsiniz desek yanlış olmaz. Kaynaklara göre Focus 3 Business Edition, şirket belgelerinde 1.474 euro / 1.771 dolar fiyat etiketi ile listelendi. Pro 2 için 842 euroluk / 1.012 dolarlık bir listeleme mevcut. Ne yazık ki, cihazların hiçbiriyle ilgili bir teknik özellik yok. Ancak etkinliğe sayılı günler kaldığına göre daha fazla bilgi edinmek için çok beklememiz gerekmeyecek.

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