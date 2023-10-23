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Esra Erol'da stüdyo karıştı! 7 aylık hamile eşini bırakıp çocukluk aşkına kaçtı! Anlatılanlar herkesi şoke etti

23.10.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programı işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa Belkıs Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 10 yıllık eşi Ferhat Demirbozan'dan 7 aylık hamile olan Belkıs Hanım eşi tarafından aldatıldığını açıkladı ve Esra Erol'dan yardım istedi.

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programa bu defa Belkıs Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 2 çocuğunun ve 7 aylık bebeğinin babası 10 yıllık eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Belkıs Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi.

Kendisinin ev işlerine ve tarlalara çalışmaya gittiğinde eşinin başka bir kadınla onu aldattığını söyleyen Belkıs Hanım, eşinin sürekli mesajlarını yakaladığını söyledi.

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2 ay sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Belkıs Hanım eşine; 'Her ne yaparsan yap sen benim kabulümsün. Dön geri. Ben seni seviyorum' dediğini söyledi ancak eşinin '4 yıldır bu kadın hayatımda. 13 yaşımdan beri beni seviyormuş ancak evli olduğu için bana söyleyemiyormuş' dediğini açıkladı.

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Tüm bu iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Ferhat Bey ise, kaçtığı Nevin Hanım'ı sevdiğini söyledi. Evliliğini bitirdiğini dile getiren Ferhat Bey 'Nevin Hanım olsa da olmasa da ben kafamda bu evliliği bitirdim' dedi.

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Canlı yayında yüzleşen Ferhat ve Nevin Hanım birbirine girdi. Nevin Hanım; 'Sen beni kedi yavrusu gibi 3 çocuğumla sokağa attın. Her şeyimi yaktın' diyerek isyan etti.

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Esra Erol ise; 'Namus kavramı kadına ait değildir. Erkekte namuslu olmalı' diyerek Ferhat Bey'e çıkıştı.

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