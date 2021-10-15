Huawei'den 5G'de yeşil enerji çağrısı

Huawei açıklamasında görüşlerine yer verilen Ryan Ding, Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda (MBBF) yaptığı "Düşük Karbonlu Bir Gelecek için Yeşil 5G Ağları" başlıklı konuşmasında, 5G'nin mobil endüstrinin büyümesi için yeni bir itici güç haline geldiğini ifade etti.

Tüm sektörün, güç kaynaklarının dağıtım, kullanım ve yönetimindeki yenilikleri takip etmesi gerektiğini aktaran Ding, yüksek performans sergilerken düşük enerji tüketen, yeşil teknolojiye sahip 5G ağları kurulmasının gerekliliğini de vurguladı.

Ding, 5G'nin hızlı geliştiği ülkelerde, bu alana yatırım yapan mobil operatörlerin dikkate değer getiriler elde ettiğini belirterek, "Mobil operatörlerin beklentileri ise ancak 5G kullanıcı penetrasyon oranı yeterince yüksek olduğunda gerçekleşecek. Kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 20'lik bir eşiğe ulaştığında, 5G'de gelişim hızlanacak." ifadelerini kullandı.

"HUAWEI, 100'DEN FAZLA ÜLKEDE DÜŞÜK KARBONLU SAHA ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR"

Çin, Güney Kore ve Kuveyt gibi ülkelerde mobil operatörlerin, ülke çapında sürdürülebilir kapsama alanları sağlamak konusunda hızlı davrandığını ve kullanıcılara tutarlı bir deneyim yaşattıklarını aktaran Ding, şunları kaydetti:

"Ayrıca hem kullanıcılar hem de kendileri için kazançlı ve esnek hizmet paketleri sunarken, 4G'ye göre daha somut bir çözüm olan gigabit hızında bağlantı deneyimini de kullanıcılara yaşattılar. Bu ülkelerde, 5G kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 20 eşiğini aşarak, mobil operatörlerin daha fazla kazanç elde etmesini ve daha fazla 5G ağ sisteminin kurulmasını sağladı.

Huawei; Suudi Arabistan, Yunanistan, Pakistan ve İsviçre de dahil olmak üzere, 100'den fazla ülkede düşük karbonlu saha çözümleri sunuyor ve mobil operatörlerin karbondioksit emisyonunu yaklaşık 40 milyon ton azaltmasına yardımcı oluyor. Huawei, iletişim endüstrisinde yer alan bir oyuncu olarak, yaptığı her işte ekolojik kalkınmayı ön planda tutmaya ve dünya çapındaki mobil operatörlerle birlikte, yeşil teknolojiye sahip 5G ağları oluşturmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek."

TÜKETİM 10 KATTAN FAZLA ARTACAK

Huawei açıklamasına göre, 2030 yılına kadar kullanıcı başına aylık ortalama veri trafiğinin 600 GB'a ulaşacağı tahmin edilirken, mevcut ağların enerji verimliliğinde herhangi bir değişim olmazsa, kablosuz ağların enerji tüketiminin de 10 kattan fazla artacağı hesaplanıyor.

(AA)

