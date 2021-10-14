Huawei'den 5G'nin gelişimi için iş birliği çağrısı

Huawei açıklamasına göre, şirketin her yıl gerçekleştirdiği Küresel Mobil Geniş Bant Forumu-Global Mobile Broadband Forum (MBBF), dün Dubai'de başladı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ken Hu, 5G'nin gelişimindeki mevcut durumu değerlendirerek gelecekteki fırsatlara değindi.

Ken Hu, 5G'nin ticari kullanım ve dağıtım sürecinde, tüketicilere önemli bir mobil bağlantı deneyimi yaşattığını ve şimdiden dünya çapında farklı endüstrilerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Özellikle abone sayısı, kapsama alanı ve 5G terminal sayısındaki artışın beklentilerin üzerinde olduğunu aktaran Ken Hu, şunları kaydetti:

"İSTİKRARLI İLERLEMEYE RAĞMEN HALA İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN BAZI ALANLAR VAR"

"Şu anda dünya çapında 500 milyondan fazla aboneye hizmet veren 176 ticari 5G ağı bulunuyor. Tüketici özelinde baktığımızda, ortalama 5G indirme hızı, sanal gerçeklik (VR) ve 360 derece yayıncılık gibi uygulamaların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayan 4G'den, yaklaşık 10 kat daha fazla. Kurumsal alanda ise 10 binden fazla proje, 5G'nin iş dünyasındaki kullanımını (5GtoB) şimdiden keşfetti diyebiliriz. Üretim, madencilik ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki 5G uygulamaları ise deneme aşamasını çoktan geride bıraktı ve sayıları artmaya devam ediyor. İstikrarlı ilerlemeye rağmen hala iyileştirilmesi gereken bazı alanlar var. Şu anda bahsi geçen 10 bini aşkın kurumsal 5G projesinin yarısından fazlası Çin'de devam ediyor. Halihazırda çok sayıda proje var ancak daha sürdürülebilir iş örnekleri oluşturmamız gerekiyor."

PANDEMİ VE TEKNOLOJİ

Ken Hu, pandeminin neden olduğu hızlandırılmış dijital dönüşüm, bulut bilişim ve yapay zekanın işletmeler için olmazsa olmaz hale gelişi ve BT endüstrisi özelindeki uzun soluklu dönüşüm süreçlerine de değindi.

Pandeminin son 2 yılda teknolojide, iş dünyasında ve ekonomide önemli değişimlere yol açtığını vurgulayan Ken Hu, "Dünya salgının etkilerini atlatmaya başlarken, yeni fırsatlar için hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

(AA)

