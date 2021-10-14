Huawei, yeni modellerini Avrupa’ya getirmek için nabız yokluyor

Bir zamanlar zirveye oynayan Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargoların etkisiyle bazı sorunlar yaşıyor. Peki Huawei önümüzdeki süreçte ne yapacak? Bilindiği üzere Çinli üretici, ana vatanında satılması için bir dizi model çıkardı. Fakat bunları henüz Avrupa’ya getirmedi.

HUAWEI İÇİN AVRUPA İDDİASI

Sızdırılan bilgilere göre Huawei bu modelleri Avrupa’da satışa sunmak için şu anda zemin çalışmaları yürütüyor.

Huawei, bariz bir fiyat avantajı yaratırsa, belki satışlarda başarı yakalayabilir. Fakat yine de Avrupa’daki kullanıcıların Google servislerinin olmadığı bir telefonu tercih etme eğilimi merak ediliyor.

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