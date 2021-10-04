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  4. Huawei Mate 50 serisi için tarih verildi! Huawei Mate 50 serisi ne zaman tanıtılacak?

Huawei Mate 50 serisi için tarih verildi! Huawei Mate 50 serisi ne zaman tanıtılacak?

04.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Mate 50 serisinin merakla beklenen tanıtım tarihi için yeni bilgiler geldi. Buna göre, Qualcomm Snapdragon 898 ile destekleneceği söylenen Huawei Mate 50 serisi ile Mart 2022'de tanışma ihtimalimiz var.

Huawei Mate 50 serisi için tarih verildi! Huawei Mate 50 serisi ne zaman tanıtılacak?

Huawei, P50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya süreli epey bir zaman oldu. ABD yaptırımlarının etkisi altında kalan Çinli teknoloji devi, henüz Huawei Mate 50 serisi akıllı telefonlarını ise duyurmuş değil. Huawei Mate serisine mensup amiral gemisi cihazlar, genellikle eylül veya ekim aylarında piyasaya çıkıyordu. Ancak son raporlara göre bu kez durum farklı olabilir.

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İŞTE HUAWEI MATE 50 SERİSİ İÇİN VERİLEN TARİH

Huawei Mate 50 serisi için Çin'den gelen bir rapor, yeni amiral gemisi akıllı telefonların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde resmiyet kazanmasının beklendiğini ve duyurunun Mart ayında gerçekleşeceğini ortaya koydu.

Huawei Mate 50 serisi

HUAWEI MATE 50 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Mate 50 serisindeki akıllı telefonların Qualcomm Snapdragon 898 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ancak diğer akıllı telefonlara da güç verecek bu işlemci, Mate 50 serisinde 5G yerine yalnızca 4G bağlantısını destekleyecek gibi görünüyor.

Ayrıca, telefonların, Apple iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te olduğu gibi LTPO ekranla donatılacağı da tahmin ediliyor. Bu gelişme, telefonun 120 Hz'lik yüksek yenileme hızı desteğiyle birlikte uyarlanabilir yenileme hızı desteğine sahip olacağı anlamına gelebilir.

Öte yandan, Huawei Mate 50'nin hücresel ağ mevcut olmadığında uydu bağlantısı sağlayacağı iddia edilmişti. Şirketin bunun için Beidou Uydu Sistemi'ni tercih ettiği söyleniyor. Bu yeni özelliğin nedeniyle, Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonunun lansmanının ertelediği de çıkan dedikodular arasında.

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Ancak henüz tüm bu bilgiler Huawei tarafından onaylanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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