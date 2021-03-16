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Huawei MateBook D16 ve Huawei MateBook X Pro görücüye çıktı!

16.03.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Huawei MateBook D16 ve Huawei MateBook X Pro görücüye çıktı!

Huawei, düzenlediği etkinlik ile Huawei MateBook D16 ve Huawei MateBook X Pro adındaki iki dizüstü bilgisayarı görücüye çıkardı. Hem Huawei MateBook D16 ise Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte yeni nesil dizüstü bilgisayarların özellikleri.

Huawei MateBook ailesi genişlemeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi, daha önce MateBook ailesine Huawei MateBook D15 ve MateBook X gibi bazı modeller eklemişti. Huawei şimdi ise Huawei MateBook D16 ve MateBook X Pro adını verdiği iki modelin duyurusunu gerçekleştirdi.

Huawei MateBook D16

HUAWEİ MATEBOOK D16 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Huawei MateBook D16 ile başlayalım. Dizüstü bilgisayar, 16,1 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor. Ekran/kasa oranı yüzde 90'a varan MateBook 16'da AMD Ryzen 5 4600H işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM/16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı eşlik ediyor. 15 dakika şarj ile 2 Saat kullanım vadeden MateBook D16, SuperCharge teknolojisine de sahip. MateBook D16’nın fiyatı 8 GB RAM’li versiyon için 6.999 TL, 8 GB RAM'li versiyonu ise 7.999 TL'den Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuluyor.

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HUAWEİ MATEBOOK X PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook X Pro özellikleri ile MateBook D16'dan daha gelişmiş bir bilgisayar olarak göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayarın 13,9 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde FullView bir ekranı var. Yüzde 91'e varan ekran/kasa oranı ile dikkat çeken model, bir Huawei klasiği olarak kamerasını klavyesinde saklıyor. Teknik kısmında ise bizi 11. nesil Intel Core i7 işlemci, Intel Iris Xe grafik çözümü ve 16 GB RAM karşılıyor. Huawei'nin iddiasına göre 1,33 kg ağırlığa sahip olan MateBook X Pro, 1 saatlik şarj ile yüzde 78 oranında şarj edilebiliyor. Huawei MateBook X Pro'nun fiyatı henüz açıklanmış değil.

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Huawei
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