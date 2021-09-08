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Huawei mobil pazar için harekete geçmeye başladı

08.09.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei yavaş yavaş kabuğunu kırıyor. Çok değil 2 sene öncesine kadar akıllı telefon pazarında liderliğe oynayan Huawei, şimdilerde çok ince bir çizgide gidip geliyor.

Huawei mobil pazar için harekete geçmeye başladı

Hatırlanacağı üzere ABD, Çinli üreticiye 5G yüzünden cephe almış ve pek çok ambargo uygulamıştı. Bu ambargoların en ağırı ise Google servislerinin Huawei modellerinden çıkarılması oldu.

Google servisleri Huawei modellerinden çıkarılınca iş tamamen değişti. Çünkü kullanıcılar Google olmadan Huawei cihazlarını kullanmakta fazlasıyla zorlanıyorlardı. Peki ne oldu? Huawei’nin Avrupa ve Amerika’daki pazar payı hızla azaldı.

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Ardından Asya pazarında da düşüşe geçen Huawei, hızlı bir kan kaybı yaşadı. Sonuç olarak Huawei 2021’i kabuğuna çekilmiş bir halde geçirdi.

HUAWEI'DEN YENİ MODELLER GELİYOR

Görünen o ki Huawei kabuğunu yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Zira Çin kaynaklı bazı haber siteleri Hıuawei’nin önümüzdeki süreçte bir dizi model tanıtacağını iddia ediyor. Üstelik bu modeller Avrupa’da da satışa sunacak.

Elbette burada önemli olan satışa çıkacak olan telefonların Avrupa’da ne derece başarılı olabileceği. Bunu da zaman gösterecek. Fakat şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Huawei’nin Google desteğinden mahrum olan HarmonyOS işletim sistemi ile ne kadar başarılı olabileceği büyük bir soru işareti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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