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Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

06.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Nova 9 serisi resmen geliyor. Çinli şirket, Weibo üzerinden paylaştığı gönderi ile Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihini kamuoyuna açıkladı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.

Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

Huawei Nova 9 ailesi için bekleyiş sürüyor. Son günlerde HarmonyOS işletim sistemi ile dikkatleri üzerine çeken Huawei, Huawei Nova 9 ailesiyle de önemli bir çıkış yakalamak istiyor gibi görünüyor. Çinli şirket, bu hedefin bir parçası olarak Nova 9'un tanıtım tarihini sonunda paylaştı.

İŞTE HUAWEI NOVA 9'UN TANITIM TARİHİ

Huawei, Weibo hesabından bir poster yayınladı ve Huawei Nova 9'un tanıtım tarihi böylece belli oldu. Buna göre yeni akıllı telefon serisi 23 Eylül'de tanıtılacak. Böylece Huawei'nin yeni akıllı telefonları resmi olarak ilk kez bu tarihte görücüye çıkacak.

Huawei Nova 9

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Nova 9 ailesinin özellikleri arasında HarmonyOS işletim sistemi olacak. En azından paylaşılan posterdeki "Powered by HarmonyOS" ibaresinden bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ayrıca serinin 5G'yi destekleyeceği tahmin ediliyor.

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Yine de bu tahminin doğru olup olmadığını 23 Eylül'de öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei 5G Sina Weibo
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