Huawei Nova 8i tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 8 ailesi şu ana kadar dört akıllı telefondan oluşuyordu. Bunlar; Nova 8 5G, Nova 8 Pro 4G, Nova 8 Pro 5G ve Nova 8 SE olarak sıralanıyordu. Çinli şirket, şimdi ise Huawei Nova 8i'yi tanıtarak ailedeki model sayısını beşe çıkardı.

HUAWEI NOVA 8i'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova 8i, ince çerçevelere sahip 6,67 inçlik Full HD+ LCD bir ekran ile geliyor. Ekranın sol üst köşesinde hap şekilde bir çentik var. Bu çentik bize Huawei P40 Pro'yu anımsatıyor. Çentik, 16 MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.

Huawei nova 8i'nin arka panelinde ise dairesel bir adacığın içinde dört kamera bulunuyor. Bu kameralar; 64 MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

Nova 8i'nin ekranının altında 6GB / 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve Snapdragon 662 yonga seti yer alıyor. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı EMUI 11 arayüzü karşımıza çıkıyor.

Nova 8i, parmak izi okuyucusunu yan kenarında taşıyor. 4.300 mAh değerinde bir pile sahip olan telefon, 66W hızlı şarj desteği ile pil yüzdesini 17 dakikada yüzde 0'dan yüzde 60'a çıkartıyor.

İŞTE HUAWEI NOVA 8i'NİN FİYATI

Huawei Nova 8i'nin fiyatına gelelim.

Telefonun 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelinin fiyatı Malezya pazarı için yaklaşık 312 dolar olarak belirlendi.

