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  4. Huawei, Band 6 Pro'yu ve çocuklar için saatini tanıtacak

Huawei, Band 6 Pro'yu ve çocuklar için saatini tanıtacak

05.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişi Huawei P50 serisinin gelmesini dört gözle beklerken, bir kaynak başka ilginç ürünlerin de geleceğini ortaya çıkardı.

Huawei, Band 6 Pro'yu ve çocuklar için saatini tanıtacak

Huawei ile ilgili raporlar ve haberlerle tanınan bir Çinli Weibo hesabı, Huawei’nin bu ay piyasaya sürmeyi planladığı ürünlerden bazılarını sızdırdı.

İŞTE SIZDIRILAN HUAWEI ÜRÜNLERİ

Bunların arasında iki giyilebilir cihaz var: Huawei Band 6 Pro ve Huawei Children's Watch 4X Pro. Band 6 Pro'nun, standart versiyonun duyurulmasından üç ay sonra geleceği için Huawei, oldukça hızlı davranmış diyebiliriz. Ancak, Huawei Children's Watch 4X geçen Temmuz ayında piyasaya sürüldü, bu nedenle bir halefi uzun süredir bekleniyordu.

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Huawei, Mayıs ayında Echo Show 5’in çocuk versiyonunu açıklayan Amazon’un izinden giderek çocuklar için akıllı bir ekran da duyuracak. Smart Screen S serisi de profesyonel bir model alırken, Smart Screen X serisi yeni bir boyuta gelecek.

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Haberi sızdıran kişi, Huawei’nin bu ay yeni dizüstü bilgisayarları duyurmayacağını da ekliyor. Bu nedenle, yeni MateBook modellerini dört gözle bekliyorsanız, bir süre daha hayal kırıklığı yaşamanız muhtemel. Bu ürünlerin tamamı tek bir etkinlikte mi duyurulacak, yoksa ayrı duyuruları mı olacak bilmiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei
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