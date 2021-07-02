Qualcomm CEO'sundan Huawei açıklaması! Apple'ın da adı geçti

Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon resmi olarak göreve başladı. Böylece çip üreticisinin yeni CEO'su ilk röportajını da verdi. Amon, ilk röportajında hem büyük bir görev üstlendiği Qualcomm'dan, hem de Huawei ve Apple'dan söz etti.

HUAWEI'NİN BIRAKTIĞI BOŞLUKTAN BAHSETTİ

Gizchina'nın haberine göre, Cristiano Amon, Qualcomm ile Çin pazarında daha büyük ve daha güçlü olmayı ve daha fazla gelir artışı sağlamayı umduğunu söyledi. Ayrıca Amon, ABD ambargoları nedeniyle Huawei'nin Android pazarında bıraktığı boşluktan da söz etti. Konu Huawei'den açıldığında, Amon'un söyledikleri fazlasıyla dikkat çekiciydi.

"APPLE'DAN DAHA DÜŞÜK DEĞİL"

Amon, üst düzey koşullar açısından Huawei'nin büyük müşteri portföyü oluşturma potansiyelinin Apple'dan daha düşük olmadığını belirtti.

Qualcomm, şu sıralar 5G destekli mobil işlemciler geliştiriyor. Şirketin en büyük rakibi ise MediaTek. Amon'un Huawei hakkında yaptığı açıklamalar ise oldukça önemli gibi görünüyor.

