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Huawei Nova 9 incelemesi: Olmuş mu, yoksa olmamış mı?

09.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Nova 9 ince ve hafif bir telefon. Telefon kendi arayüzü ve yazılımsal çözümlerin yanı sıra dörtlü kamera sistemi ile geliyor.

Huawei Nova 9 incelemesi: Olmuş mu, yoksa olmamış mı?

FHD+ çözünürlük sunan ve HDR10 desteği sunan ekran, aynı zamanda 120Hz’e kadar ekran yenileme değerine sahip. Dokunmatik örnekleme hızı ise, 300Hz. Özellikle bir şeyler izlerken ve oynarken bu ekranda detayları anlayabiliyorsunuz. Tabii ekran ayarlarına giderek düzenlemeler yapmanız da mümkün. Ekranın göz konforu modu bulunduğunu da belirtelim. E-kitap okumayı seviyor ve uzun süreli deneyimlerde gözleriniz rahatsız olmasın istiyorsanız, bu detaylar dikkatinizi çekebilir.

HUAWEI NOVA 9'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8GB RAM ve 128GB dahili depolama değerlerine sahip olan telefon, Android tabanlı EMUI 12 işletim sistemine sahip. Tabii ki telefona Android oyun ve uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Huawei’nin uygulama galerisinde de uygulamalar ve oyunlar mevcut. Ayrıca, firmanın harita uygulaması da var.

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Telefonu açtığımızda, zaten ön yüklü olarak pek çok oyun ve uygulamanın sunulduğunu gördük. Angry Birds 2 ve Squid Game’in oyunu bunlardan iki tanesi. İkisi de akıcı bir şekilde oynanabiliyor ve oynanış esnasında bir sorunla karşılaşmadık.

KAMERA

Kamera diziliminden bahsetmek gerekirse, 80+8+2+2MP’den oluşan yapay zekâ destekli dörtlümüz var.
50MP değerdeki ana kamera, f.19 açıklık değerine sahip. Bu sayede düşük ışıklı ortamlarda da iyi sonuçlar verebiliyor. 8MP ultra geniş açılı kamera, kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için kullanılabilir. Tabii derinlik katarak portre çekimler yapabilir, ya da yakın plandan makro çekimler gerçekleştirebilirsiniz. Gece çekim modu da diğer bir detay.

1080p 60FPS ve 4K 30FPS değerlerde video çekim imkânı da sunan telefon, bünyesinde yapay zekâ destekli görüntü sabitleme özelliğine de sahip. Bu sayede hareketli videolarda kabul edilebilir sarsıntıların önüne geçilebiliyor. Telefonda hızlı ve ağır video çekim modları da yer alıyor.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 32MP değerde selfie kamerayı görüyoruz. Görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için uygun olan bu kamera, düşük ışık koşullarındaki çekimlerde ekranı flaş olarak kullanabiliyor. Ek olarak, ön kamerada da 4K 30FPS değerde video çekim özelliği bulunduğunu belirtelim.

Telefonun "olup olmadığı" sorusuna gelince, buna inceleme videosunu izleyerek kendinizin karar vermesi en doğru karar olacaktır.

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İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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