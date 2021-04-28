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Huawei Mate 40 Pro 4G ortaya çıktı

28.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Mate 40 serisini Ekim 2020’de piyasaya sürdü ve tahmin edilebileceği gibi telefonlar Android işletim sistemi ve EMUI arayüzü ile birlikte geldi. Şimdi ise geçen yıl piyasaya çıkan telefonun 4G'li sürümü olduğu söylenen Huawei Mate 40 Pro 4G, bir sertifika listesinde kendini gösterdi.

Huawei Mate 40 Pro 4G ortaya çıktı

Huawei, zorlu zamanları tam olarak atlatmamış olsa da yine de Android alternatifi olan Harmony OS’yi daha fazla platforma itiyor. Resmi bir onay olmamasına rağmen, Weibo’daki sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Huawei Mate 40 Pro 4G sürümünün artık yeni bir sertifikaya sahip olduğunu belirtiyor.

MATE 40 PRO 4G İÇİN HARMONYOS 2.0 DETAYI

Çıkan bilgilere göre teknik özellikler, geçen yıl piyasaya sürülen 5G varyantı ile aynı kalıyor. Ancak bu sefer yeni olan şey, Android tabanlı EMUI arayüzü yerine, yeni telefonların HarmonyOS 2.0 işletim sistemi ile listelenmesi. Bu bilgi doğruysa, Mate 40 Pro 4G, Huawei’nin HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak ilk akıllı telefonu olabilir.

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Mate 40 Pro'ya çok benzeyen bir cihaz TENAA’da listelendi. Cihazın kapladığı alan ve genel tasarım önceki modelle tamamen aynı görünüyor. Ancak önemli bir fark, verilen tabloya göre, NOH-AL00 kod adlı telefonun Harmony OS 2.0 işletim sistemini çalıştırması. Bu Huawei Mate 40 Pro ile ilgili bir başka ilginç not da 5G bandının listelenmemiş olması, bunun söylentilerde bir 4G versiyonu olabileceği açıkça belirtilmiş. Yonga setini bilmesek de CPU kısmında Kirin 9000 bulunuyor. Her iki durumda da, Harmony OS işletim sistemine sahip Huawei Mate 40 Pro’yla karşılaşacağız gibi görünüyor. Cihazı muhtemelen haziran ayı civarında göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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