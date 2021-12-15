Huawei P50 Pocket için resmi görüntüler geldi! Huawei için bir ilk olacak

Huawei, P50 Pocket için geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptı. Yeni akıllı telefon için 23 Aralık'ta bir lansman düzenleyeceğini duyuran Huawei, P50 Pocket'ın özellikleri veya tasarımı hakkında pek ipucu vermedi. Ancak telefonun Samsung Galaxy Z Flip3 gibi dikey olarak katlanabilir yapıda olduğu düşünülüyor. Şimdi ise elimizde Huawei P50 Pocket'ın neye benzeyeceği konusunda birkaç resmi görüntü var.

DİKEY KATLANABİLİR TELEFON GELİYOR: HUAWEI P50 POCKET

Huawei, P50 Pocket için bazı görüntüler yayınladı. Görüntülerden biri, telefonun dikey katlanabilir telefon olduğunu ve Galaxy Z Flip tarzı bir cihaz olduğunu doğruluyor. Yayınlanan görüntüler, arkası elmas desenli ve metal benzeri bir menteşeye sahip P50 Pocket'ı gösterirken, aynı zamanda telefonun kompakt bir model olduğunu yansıtıyor.

HUAWEİ KENDİSİ İÇİN BİR İLKE İMZA ATACAK

Eğer Huawei P50 Pocket gerçekten de dikey bir şekilde katlanıyorsa, Huawei için bir ilk olacak. Çünkü Huawei, daha önce dikey katlanabilir yapıda bir telefonu piyasaya sürmedi. Şirketin bugüne dek piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların tamamı yatay olarak katlanıyordu.

GALAXY Z FLIP3'E RAKİP

Galaxy Z Flip3 satın almayı düşünenler, belki Huawei P50 Pocket'a da bakmak isteyebilirler. Ancak telefon hakkında her şey önümüzdeki hafta açıklanacak. Kesin olan bir şey var ki, devam eden ticari ambargolar nedeniyle Huawei P50 Pocket, kutusunda Google servisleri yüklü bir şekilde çıkmayacak.

