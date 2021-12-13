Bu akıllı saat tansiyon ölçebilecek!

Tansiyon ölçen akıllı saat fikri, aslında yeni bir fikir değil. Aslında, akıllı saatlerin sağlık özellikleri ile ön plana çıkabileceği söylenirken, tansiyon veya şeker ölçebilen akıllı saatlerin de üretilmesi bekleniyordu. 2022'de ise şeker ölçebilen saatlerin piyasaya sürüldüğünü görmemiz mümkün olabilir. Hatta Apple Watch Series 8'in şeker ölçebileceği öne sürülüyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılara göre Huawei, tansiyon ölçebilen bir akıllı saat olan Huawei Watch D'nin üzerinde çalışıyor.

İŞTE TANSİYON ÖLÇEBİLEN SAAT: HUAWEI WATCH D

Huawei Watch D'nin kutusuna dair sızdırılan bir görsel, saatin kan basıncını yani tansiyonu ölçebileceğini ortaya koyuyor. Watch D'nin kutusu, saatin bir fotoğrafını ve fotoğrafın içinde ise sistolik 118, diyastolik 78 ve nabzı 76 olan bir tansiyon ölçümünün sonuçlarını gösteren dikdörtgen ekranı içeriyor. Ayrıca, kutunun sağ alt köşesinde HarmonyOS logosu bulunuyor. Bu da gerekli sertifikaları aldığı aktarılan saatin Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS ile geleceğini gösteriyor. Buna ek olarak, saatin muhtemelen tansiyon ölçümü sonrası koldaki görünümü de göze çarpıyor.

Watch D kullanıcılarının tansiyon ölçme zamanı geldiğinde saat tarafından hatırlatma bildirimleri alacağı da öne sürülüyor.

HUAWEI WATCH D NE ZAMAN ÇIKACAK?

Huawei Watch D'nin bu ayın sonlarında piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor.

