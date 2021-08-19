HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

19.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, HarmonyOS 2 işletim sistemine sahip Huawei Watch 3 akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu. Peki el yıkama algılama özelliği bulunan Huawei Watch 3'ün özellikleri neler, en önemlisi Huawei Watch 3'ün fiyatı ne kadar? Gelin bu soruları birlikte yanıtlayalım.

Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei, akıllı saat sektöründe yer alan firmalardan biri. Huawei Watch GT2 ve GT2 Pro gibi modellerle dikkat çeken Çinli şirket, son olarak akıllı saatlerine de HarmonyOS işletim sistemini getirdi ve HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei Watch 3 akıllı saatini tanıttı. Huawei için önemli bir anlam taşıyan akıllı saat, Türkiye'de de satışa sunuldu.

HUAWEI WATCH 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch 3'ün fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Watch 3, daha önce de söylediğimiz gibi Huawei'nin Android ve iOS'a rakip olarak geliştirdiği HarmonyOS 2 işletim sistemine sahip. Saatte, vücut ısısını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü yer alıyor.

Huawei Watch 3

El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Watch 3, bağımsız bağlantı desteği de sunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery'nin Huawei Watch 3'e ön yüklü olarak geldiğini de belirtelim.

Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatıHonor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei Watch 3, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor ve kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç ölçümü gibi özellikler barındırıyor. Huawei'nin aktardığına göre akıllı saat, akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.

İŞTE HUAWEI WATCH 3'ÜN FİYATI

Huawei Watch 3, 4 bin 999 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Huawei, başka markaların telefonunu satabilir! Peki neden?Huawei, başka markaların telefonunu satabilir! Peki neden?

Saat, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Türkiye dünya ortalamasının üzerinde çıktı!Türkiye dünya ortalamasının üzerinde çıktı!
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.