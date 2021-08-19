Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei, akıllı saat sektöründe yer alan firmalardan biri. Huawei Watch GT2 ve GT2 Pro gibi modellerle dikkat çeken Çinli şirket, son olarak akıllı saatlerine de HarmonyOS işletim sistemini getirdi ve HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei Watch 3 akıllı saatini tanıttı. Huawei için önemli bir anlam taşıyan akıllı saat, Türkiye'de de satışa sunuldu.

HUAWEI WATCH 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch 3'ün fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Watch 3, daha önce de söylediğimiz gibi Huawei'nin Android ve iOS'a rakip olarak geliştirdiği HarmonyOS 2 işletim sistemine sahip. Saatte, vücut ısısını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü yer alıyor.

El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Watch 3, bağımsız bağlantı desteği de sunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery'nin Huawei Watch 3'e ön yüklü olarak geldiğini de belirtelim.

Huawei Watch 3, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor ve kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç ölçümü gibi özellikler barındırıyor. Huawei'nin aktardığına göre akıllı saat, akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.

İŞTE HUAWEI WATCH 3'ÜN FİYATI

Huawei Watch 3, 4 bin 999 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Saat, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip.

