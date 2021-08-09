Honor MagicBook X 15 Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı

Honor MagicBook X 15'in özellikleri ve fiyatına geçmeden önce Honor'a ayrı bir parantez açmak gerek. Akıllı telefon üretimi de yapan şirket, hatırlarsanız yakın bir zaman diliminde Huawei tarafından satıldı ve bağımsız bir marka olarak yoluna devam etti. Google servisleri desteğine de kavuşan şirket, aynı zamanda dizüstü bilgisayar modelleriyle de dikkat çekti. İşte Honor MagicBook X 15 de dikkat çeken Honor dizüstü bilgisayar modellerinden sadece biri.

HONOR MAGICBOOK X 15'İN ÖZELLİKLERİ

MagicBook X 15'in özellikleri arasında Intel Core i5-10210U işlemci ve 15,6 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekran bulunuyor. 1920x1080 çözünürlük sunan LCD ekran ile birlikte yüzde 87'lik ekran-kasa oranı sunan bilgisayar, TÜV Rheinland sertifikalarına da sahip. Ayrıca bilgisayarda DC ışık azaltma teknolojisi de yer alıyor.

MagicBook X 15, 1,56 kilogram ağırlığa ve 16,9 mm'lik bir tasarıma sahip. Uzay grisi renginde satışa çıkan bilgisayar, çoklu ekran özelliğini kullanabiliyor. Ayrıca Honor MagicBook X 15'in güç tuşunda bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Honor MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrü ve 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkanı sunuyor. USB Type-C girişi bulunan bilgisayar, bir saat içinde ise yüzde 70 oranında şarj oluyor.

HONOR MAGICBOOK X 15'İN FİYATI

Honor MagicBook X 15, bazı satış mağazalarında ve online satış kanallarında 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

