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Huawei, başka markaların telefonunu satabilir! Peki neden?

18.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Huawei, aldığı karar kapsamında fiziki mağazalarında diğer üreticilerin akıllı telefonlarını satmaya başlayabilir. İddianın nedeni ise Huawei'nin mağazalarında bu ay satışa çıkması beklenen Monica kod adlı bir akıllı telefon.

Huawei, başka markaların telefonunu satabilir! Peki neden?

Huawei akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri. Ancak uygulanan ambargo kararları nedeniyle şirket, biraz sarsılmış durumda. Bu zor zamanları HarmonyOS, Huawei Mobile Services (HMS) ve AppGallery gibi hizmetlerini geliştirerek aşmaya çalışan firma, görünüşe bakılırsa fiziki mağazaları için de bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

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ÜÇÜNCÜ TARAF AKILLI TELEFONLAR MAĞAZALARA GELİYOR İDDİASI

Weibo'da ortaya çıkan iddiaya göre, "Monica" kod adlı bir akıllı telefon 20 Ağustos'ta Huawei'nin fiziki mağazalarında satışa çıkacak. Ancak yakın bir zamanda Huawei P50 serisini tanıtan Huawei'nin başka bir akıllı telefon piyasaya süreceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca "Monica" kod adlı telefonun Huawei'ye ait olup olmadığı da belli değil. Bu nedenle, Huawei'nin diğer markaların ürünlerini mağazalarında sergileyebileceği ve hatta satabileceği tahmin ediliyor.

Huawei

Monica kod adlı akıllı telefon için başka bir tahmin daha var. Telefon, Huawei ile ortaklaşa geliştirilmiş olabilir. Akıllı telefon, Huawei'nin teknolojilerini veya bileşenlerini kullanıyor olabilir veya şirketin Android ve iOS'a rakip olan HarmonyOS işletim sistemini çalıştırabilir.

Eğer telefon gerçekten de Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini çalışıyorsa, Huawei'nin mağazalarında neden üçüncü taraf markalara ait akıllı telefonlar satacağını anlayabiliriz. Zaten HarmonyOS'un diğer şirketlerle paylaşılabileceği ima edilmişti.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Başka bir bilgi kaynağı ise Huawei'nin kendi perakende ağında satılabilecek üç yeni ürün daha olduğunu söylüyor. Ancak üç ürünün ne olduğu gizemini koruyor.

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Tüm bunların doğru olup olmadığını anlayabilmek için Huawei'den gelecek resmi bir duyuruyu beklememiz şart.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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