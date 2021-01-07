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Huawei X Gentle Monster Eyewear II incelemesi

07.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Huawei X Gentle Monster Eyewear II incelemesi

Teknoloji ve moda tutkunları için dikkat çekici bir ürün var. Huawei ve Gentle Monster ortaklığıyla hazırlanan EyeWear II gözlük, size pek çok detay sunabiliyor.

Gentle Monster, 2011 yılında kurulan Güney Kore menşeli bir firma. Hatta websitesine girip ürün kataloguna göz atarsanız, hazırladığı gözlük ve aksesuarların detayları görebilirsiniz. Firma şimdi ise Huawei ile hareket ederek çok amaçlı bir gözlükle boy göstermek istemiş gibi görünüyor.

EyeWear II, dışarıdan bakıldığında bir güneş gözlüğü gibi dursa da, aslında fazlasını sunuyor. Saplarında yer alan hoparlörler, mikrofon sistemi ve dokunmatik paneller yardımıyla bunun bir nevi akıllı gözlük olduğunu da söylemek mümkün.

HUAWEİ X GENTLE MONSTER EYEWEAR II ÖZELLİKLERİ

Bize test için gelen gözlüğün modelinin Smart Lang 01 (Akıllı Lang-01 olarak da geçiyor) olduğunu ve 44.2 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim. Ülkemizde ilk etapta bu model satışta olacak. Bunun haricinde, farklı model seçenekleri de bulunmakta.

Gözlük, IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı, ancak uzun süreli maruz kalımlarda ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım.

Ürün, beraberinde gelen kutusu ve Type-C kablosu aracılığıyla şarj edilebiliyor ve ardından Bluetooth 5.2 bağlantı teknoloji sayesinde telefonunuzla eşleşebiliyor. Daha kolay bir kullanım için Huawei’nin AI Life uygulamasını da indirebilirsiniz. Burada bazı seçenekler mevcut.

EyeWear II hafif yapıda ve rahatlıkla takılıyor. Aynı zamanda camları da UV ışınlara karşı koruyucu roller üstleniyor. Burada da Zeiss ile birlikte hareket edilmiş.

Peki iş sadece “gözlük mü” diyecek olursanız, “hayır” diyebiliriz.

Ürünün saplarında yer alan yarı açık hoparlörler sayesinde, müzik dinlenebiliyor. Ses seviyesi orta düzeydeyken iyi bir performans sunuyor. Dışarıya ses sızıntısı da olmadığı için toplu taşımada kullanılabilir gibi görünüyor. Ancak en yüksek ses seviyesini açarsanız, ses kalitesinde bozulmalar oluyor ve yakınlarınızdakiler de müzikleri duyabiliyor, rahatsız olabiliyor.

Ürün, dokunmatik panelleri sayesinde yönetilebiliyor. Dokunuşlar ve kaydırmalar aracılığıyla şarklılar arasında geçişler yapılabiliyor, ses seviyesi ayarlanabiliyor, gelen aramalar yanıtlanabiliyor ya da sesli asistan aktifleştirilebiliyor.

EyeWear II, aramalarda da iyi sayılabilecek bir ses kalitesine sahip. Eğer eviniz ya da ofisinizde görüşmeler gerçekleştiriyorsanız, ses belirginliği iki taraf için de başarılı. Dış mekân kullanımlarında da çoğunlukla anlaşılır görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz, ki mikrofon sistemi ortamdaki gürültüyü bir nebze azaltabiliyor. Yine de, gürültülü ortamlarda zor durumda kalabileceğinizi belirtelim.

“Peki video izlerken ses ve görüntü senkron sorunu oluyor mu?” diye soracak olursanız, hayır, deneyimlerimiz itibarıyla böyle bir sorunla karşılaşmadığımızı da belirtelim.

85mAh pille gelen EyeWear II, yaklaşık 90 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Tek şarj ile yaklaşık 5 saatlik müzik deneyimi ya da yaklaşık 3 buçuk saatlik telefon araması yapılabiliyor. Ek olarak, 15 dakikalık şarj ile yaklaşık 1 saat boyunca müzik dinlemek mümkün.

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Toparlamak gerekirse ürün, yeni teknolojilerden hoşlanan ve moda tutkusuna sahip kullanıcılar için tercih edilebilir gibi görünüyor. Gözlüğün ülkemizdeki satış fiyatının 4.999 TL olduğunu da ekleyelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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