Huawei X Gentle Monster Eyewear II incelemesi

Gentle Monster, 2011 yılında kurulan Güney Kore menşeli bir firma. Hatta websitesine girip ürün kataloguna göz atarsanız, hazırladığı gözlük ve aksesuarların detayları görebilirsiniz. Firma şimdi ise Huawei ile hareket ederek çok amaçlı bir gözlükle boy göstermek istemiş gibi görünüyor.

EyeWear II, dışarıdan bakıldığında bir güneş gözlüğü gibi dursa da, aslında fazlasını sunuyor. Saplarında yer alan hoparlörler, mikrofon sistemi ve dokunmatik paneller yardımıyla bunun bir nevi akıllı gözlük olduğunu da söylemek mümkün.

HUAWEİ X GENTLE MONSTER EYEWEAR II ÖZELLİKLERİ

Bize test için gelen gözlüğün modelinin Smart Lang 01 (Akıllı Lang-01 olarak da geçiyor) olduğunu ve 44.2 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim. Ülkemizde ilk etapta bu model satışta olacak. Bunun haricinde, farklı model seçenekleri de bulunmakta.

Gözlük, IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı, ancak uzun süreli maruz kalımlarda ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım.

Ürün, beraberinde gelen kutusu ve Type-C kablosu aracılığıyla şarj edilebiliyor ve ardından Bluetooth 5.2 bağlantı teknoloji sayesinde telefonunuzla eşleşebiliyor. Daha kolay bir kullanım için Huawei’nin AI Life uygulamasını da indirebilirsiniz. Burada bazı seçenekler mevcut.