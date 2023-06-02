HÜDA PAR'lı isim tartışmalara son noktayı koydu! O iddia seçim döneminde gündem olmuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugünkü ant içme töreniyle 28. yasama dönemine resmen başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Başkan olarak oturumu başlatması ve ilk yemini etmesinin ardından 28. dönem milletvekilleri birer birer kürsüye gelerek milletvekili yeminlerini okumaya başladı.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU, HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Seçim dönemine damgasını vuran tartışmalardan biri de Meclis'e AK Parti listesinden giren HÜDA PAR'lı 4 ismin yemin etmeyeceği iddiasıyla doğmuştu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iddiayı ""Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" sözleriyle yalanlamıştı.

AK Parti'nin Batman listesinden milletvekili seçilen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, bugünkü törende sırası geldiğinde milletvekili yeminini okuyarak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

