Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu! İşte o anlar…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, AK Parti listelerinden Ankara’dan milletvekili seçilerek 28. Dönemde Meclis sıralarında oturmaya hak kazandı. TBMM’de milletvekili yemin töreni için bugün yeni dönem için ilk oturum yapılırken Osman Gökçek de milletvekili yemini için kürsüye geldi.

Gökçek yemin ettiği sırada yanlış ifade ettiği bir kelime nedeniyle yemin metnini tekrar okudu. İlk ettiği yemin sonrası meclis divanı tarafından uyarılan Gökçek’in ‘tekrar okuyorum’ diyerek ikinci kez okuduğu yemin metni ise onaylanarak kabul edildi.



