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  4. 'Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Son 4 günde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 32 kişi yakalandı

'Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Son 4 günde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 32 kişi yakalandı

17.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, son 4 günde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 25 FETÖ, 2 PKK’lı olmak üzere 32 kişinin yakalandığını açıkladı.

'Hudut Kartalları'ndan geçit yok! Son 4 günde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son 4 gün içerisinde Yunanistan’a kaçak yollarla geçmeye çalışan 25 FETÖ’cü, 2 PKK’lı olmak üzere toplamda 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö pkk Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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