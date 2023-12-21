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HUDUTSUZ SEVDA 13. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda saat kaçta başlıyor? Fox TV yayın akışı

21.12.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda saat kaçta ve yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox TV yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 13. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda saat kaçta, nerede çekilmiştir? İşte Hudutsuz Sevda 13. bölüm full izle ekranı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi için Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 13. bölüm izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 12. BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim ve Rızvan, Fikret'in liderliğinde Yılmaz'a karşı birlik olurlar. Zeynep ve Nedime'nin kazanmış olmasına tahammül edemeyen Asiye ise bu barışı kabullenmez ve kendisi Yılmaz ile bir anlaşma yapar. Asiye ve Yılmaz ikilisi, Halil İbrahim ve Zeynep başta olmak üzere kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır.

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HUDUTSUZ SEVDA 13. BÖLÜM İZLE!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Hudutsuz Sevda dizisi Artvin'de çekiliyor. Ayrıca dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilecek.

HUDUTSUZ SEVDA 83 PLAKA NEDİR?

Dizide 63 ve 83 plakaları geçmektedir. 63 Şanlıurfa, 83 ise Kıbrıs olarak biliniyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Kızıl Goncalar
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım

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