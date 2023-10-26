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HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı bugün

26.10.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda bu akşam var mı ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox Tv yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 5. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Hudutsuz Sevda 5. bölüm ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda 5. bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Fox TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda 5. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

HUDUTSUZ SEVDA 5. BÖLÜM İZLE

Halil İbrahim’in Zeynep’i düğününden kaçırması Letoların kendi içinde kutuplaşmasına sebep olur. Zeynep’in sağ salim evine dönmesini isteyen Fikret ve Nedime, Rızvan’ı Halil İbrahim’e barış eli uzatması için ikna etmek isterler. Gözü dönen Asiye ise Zeynep’in hayatına bile mal olsa Halil İbrahim’den kurtulmakta kararlıdır. Bu savaşta Halil İbrahim ve Zeynep’e ilk ulaşan dost mu olacaktır düşman mı?

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HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz'dan yerlerini Tarık Leto'ya kimin söylediğini öğrenir. Levent'in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar. Fikret'in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim'den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim'in intikamını alması için babasının katili Cevat'ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep'i kurtarabilecek midir?

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Adım Farah
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret

Günün Magazin olayları


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