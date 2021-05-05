Hulki Cevizoğlu'dan çarpıcı İmamoğlu yorumu: Belki kendi kendilerini şikayet ettiler

Gazeteci Hulki Cevizoğlu CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunumuyla yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu. Cevizoğlu programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "BELKİ KENDİ KENDİLERİNİ ŞİKAYET ETTİLER" Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Yok efendim saçını taradı, türbeye gitti, elini arkaya koydu gibi şeylerle bir kişiye; bırakın bir belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir belki. Belki kendi kendilerini şikayet ettiler." "OLABİLİR Mİ GERÇEKTEN?" Cevizoğlu'nun şaşırtan değerlendirmesine sunucu Şengül'ün tepkisi, "Olabilir mi gerçekten? Yani bu siyaset hesapları içerisinde böyle hamleler olabilir mi?" şeklinde oldu. İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası peş peşe açıklamalar İBB SÖZCÜSÜ CANLI YAYINA BAĞLANDI İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ön inceleme ile ilgili CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ongun'un açıklamaları şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nden bize 28 Nisan tarihinde gelen bir yazı. Soruşturma pat diye açılmaz. Ne diyor burada müfettiş "Seninle ilgili bir soruşturma başlatma ihtimalim var o yüzden bana savunmanı gönder" bu savunma gider sayın müfettiş bakar, okur, savunmadaki doneleri değerlendirir konuyla ilgili soruşturma açıp açmayacağına karar verir. Bu bir ön incelemedir. Ben bugün attığım tweette de soruşturma hazırlığı dedim. Savunma metnini bugün gönderdik belki de soruşturma açacak belki de açmayacak. O onun takdiridir ama sanki böyle bir resmi yazı yokmuş gibi bir ifade söz konusu. İçişleri Bakanlığı'nın savunmasını istediği bir yazı. Bunun neresi yalan. Bu absürt ama bu elin arkada yürüdün soruşturması doğal. Nasıl konuları buralara getiriyorlar benim aklım almıyor. Bu soruşturma girişimini İBB başlatmıyor ki. İBB Başkanı hakkında başlatıyorlar. "KIZ KULESİ İBB'NİN ELİNDE DEĞİL" Hiç kimse iddia edemez ki İstanbul'da toplu taşıma sayıları azaldı. Metrobüs hattından görüntü çekip yaygara koparılıyor. Pandemi başladığından beri o hatta otobüs eksiltmesi olmamıştır. İnsanlar sokağa çıkıyorsa toplu taşımanın kalabalık olmaması mümkün mü? Mart 2020'den 30 Nisan 2021'e kadar İBB'nin yolcu sübvansiyonu 1.8 katrilyon lira. Bu bir ön incelemedir eğer savunmanızı müfettiş beğenmezse soruşturma açar hakkınızda. Bugün öğleden sonra bütün medya kuruluşları haber geçti. İBB'nin elindeki Kız Kulesi İBB'nin elinden alındı diye. Ben bir tweet attım Kız Kulesi İBB'nin elinde değil diye. Biz niye kamuoyuna yanlış bilgi verelim. 2 yıldır dillere pelesenk Fazilet Durağı'ndan bahsediliyor. Ben oradan soruşturma geçiriyorum, faturasını ödüyorum.