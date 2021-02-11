Hülya Avşar'dan öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Uzun bir sürenin ardından yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programına katıldı.

"HERKESİ ÖYLE ÖPTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.

"ELDE ETTİĞİM ŞEYLERİN FARKINA ŞİMDİ VARIYORUM"

Programda Avşar'ın geçmişe dair açıklamaları dikkat çekti. Hasan Can Kaya, Avşar kızına en güzel yaşını ve ilişki kriterlerini sordu. İlişki yaşayacağı erkeklerde dikkat ettiği kriterler hakkında bilgi veren Avşar kızı, "Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar" ifadesinde bulundu.

Avşar, "18-19 yaşından sonra hayatım, inanılmaz bir çalışma içerisinde geçti. Dolayısıyla elde ettiğim şeylerin farkına şimdi şimdi varıyorum" dedi.

"Hiçbir zaman şöhret olduğumu kendimde yaşayamadım" diyen Avşar sözlerine şöyle devam etti; "Hani vardır ya, şöyle hava atarlar, 'Kulise gelmeden önce şunu, bunu istiyorum' diye. Çok istiyorum bunu yapmak.''



