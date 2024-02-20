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  4. Hülya Avşar'ın icra tebligatı kuryenin başını yakmıştı! Hülya Avşar'dan ilk açıklama geldi

Hülya Avşar'ın icra tebligatı kuryenin başını yakmıştı! Hülya Avşar'dan ilk açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar bu defa icra tebligatı davasıyla gündeme geldi. Hülya Avşar'a ait icra tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim ettiğini söyleyen fakat Çilingiroğlu yerine imza attığı iddiasıyla dağıtım görevlisine dava açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Avşar, "Şu anda avukatım yakından ilgileniyor. Yakaladık Allah'a şükür" dedi.

Hülya Avşar'a ait ödeme emirli icra tebligatını Zehra Çilingiroğlu yerine kendisi imzalayan PTT'nin taşeron firmasında dağıtım görevlisi İbrahim K. hakkında dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun müşteki, PTT'ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K.'nin ise sanık olduğu belirtilmişti.

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Sanık, ifadesinin ardından yaptığının suç olduğunu bilmediğini ve kötü niyetinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti ise İbrahim K.'yı "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

"SAHTEKARLIK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

Hülya Avşar konuyla ilgili ilk defa 'Aramızda Kalmasın' programına açıklamalarda bulundu. Avşar, "Her türlü sahtekârlık almış başını gidiyor. Maalesef ki nereye yapacaklarını kestiremiyorlar" dedi.

HÜLYA AVŞARRRRRRRRR

Avşar, son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Şu anda avukatım yakından ilgileniyor. Yakaladık Allah'a şükür."

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Hülya Avşar sosyal medya
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