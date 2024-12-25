Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik yıldızı Baha Bayırlı son haliyle şaşırttı

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle ilgi gören yarışmaya katılan isimler de hafızalarda yer etti.

Bu isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı. Sempatikliği ile herkesi etkisi altına almayı başaran Baha Bayırlı sevimli halleri ve tatlı dili ile yarışmaya damga vurmuştu.

POPOSUNU ISIRMIŞTI

Özellikle o dönem jüri koltuğunda oturan ünlü isim Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yıldızı sevgi seline boğmuştu. Hatta Avşar, Baha'yı masaya çıkartıp poposunu bile ısırmıştı.

Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde büyüdü ve bir delikanlı oldu.

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha'nın son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Baha Bayırdır'ın son haline sosyal medyada; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.