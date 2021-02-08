Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! 'Biz dinini bilen bir aileyiz'

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner’in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.

“ONU DÜNYADAN KISKANIRDIM”

Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, “Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı. ‘Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir” diye konuştu.

“HERKESE HAKKINI HELAL ETTİ”

Kardeşinin ellerinde vefat ettiğini belirten Abla Coşkuner, “Vefat etmeden önce, kendisine bana vereceğin bir sır var mı kardeşim diye sordum. Kendisi de herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Sonrasında yeniden iyileşip ayağa kalkacağını söyledi. Rabbim sevdiğini yanına alırmış. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. (İHA)

